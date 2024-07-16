Хотів вчинити самоспалення біля львівської Ратуші: стали відомі подробиці інциденту

У вівторок, 16 липня, біля львівської Ратуші чоловік облив себе бензином і намагався вчинити самоспалення. Так він протестував проти, на його думку, несправедливого вироку суду.

Інцидент трапився близько опівдня. Згодом з'ясувалося, що чоловіком, який облився бензином з каністри та погрожував підпалити себе, виявився уродженець Азербайджану Вусал Сафал-Огли Назаров.

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Що відомо про чоловіка, який погрожував самоспаленням

Згідно з даними судового реєстру, у березні цього року Шевченківський районний суд Львова засудив Назарова за побиття покупця на ринку "Тополя-1", що на вулиці Мазепи у Львові.

Як з'ясувалося, причиною бійки, яка сталася 3 червня 2023 року, була "неприйнятна поведінка потерпілого щодо співмешканки обвинуваченого". Назаров завдав потерпілому щонайменше три удари в голову та обличчя, спричинивши перелом носа та лобної пазухи.

Суд визнав Назарова винним в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні і призначив йому покарання у вигляді 2,5 роки обмеження волі. Також він має сплатити постраждалому моральну шкоду у розмірі 250 тисяч гривень. Львівський апеляційний суд 9 липня підтвердив цей вирок.

Що Назаров каже про свій вирок

Після інциденту під мерією Назаров написав допис у Facebook, де пояснив свої дії. Він підтвердив, що побив покупця за те, що той чіплявся до його дівчини, яка допомагала йому торгувати фруктами та овочами на ринку, і вважає своє покарання несправедливим.

Сьогодні я прийшов під міську раду з останньою надією, аби привернути увагу суспільства до несправедливості системи,

– зазначив він.

Після розмови в мерії Назаров разом зі своїм адвокатом поїхали у відділ поліції для подальшого розгляду його справи.

Що цьому передувало

Близько опівдня 16 липня біля львівської Ратуші чоловік облив себе бензином та погрожував вчинити самоспалення на знак протесту проти, на його думку, несправедливого судового вироку.

На місце події оперативно прибули рятувальники, поліція та медики швидкої допомоги. Також на розмову з чоловіком вийшли перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та директор департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко.

Їм вдалося переконати Назарова відмовитися від самоспалення та запросили його на розмову в мерію, де йому надали юридичну консультацію.