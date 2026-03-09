Кокаїн у книзі про Лесю Українку: у Львові правоохоронці викрили схему збуту наркотиків

У Львові затримали чоловіка, який намагався відправити наркотик у книзі про Лесю Українку. Тепер зловмиснику та його співмешканці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про інцидент повідомила Львівська обласна прокуратура.

Чим займалися зловмисники?

Правоохоронці розповіли, що 28-річний чоловік разом зі 32-річною співмешканкою організували схему збуту кокаїну: вони купували наркотик великими партіями та фасували в орендованій квартирі у центрі міста.

Після цього зловмисники знаходили клієнтів та "відправляли" товар поштою або ж на таксі по Львову.

Чоловіка затримали у центрі Львова у порядку статті 208 КПК України під час спроби надіслати "замовлення". У ході огляду у нього було вилучено 4 згортки з готовим до відправлення кокаїном. Для маскування зіп-пакет з наркотиком був прихований у книзі про Лесю Українку,

– повідомили в прокуратурі.

Під час обшуків у зловмисників вилучили 122 пофасовані зіп-пакети з кокаїном вагою близько 200 грамів, 53 зіп-пакети з, ймовірно, екстазі вагою приблизно 100 грамів та інші докази протиправної діяльності.

За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить близько 2 мільйонів гривень.

Зловмисникам повідомили про підозру / Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці вже повідомили співмешканцям про підозру за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

