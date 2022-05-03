У Львові чутно вибухи: залишайтесь в укриттях

У Львові повідомляють про вибухи. Місцевим мешканцям необіхдно залишатися в укриттях

Вибухи було чутно під час повітряної тривоги, яку оголосили майже по всій Україні. Перше повідомлення про це з'явилось у телеграм-каналі "єТривога" о 20:24 3 травня, згодом інформацію підтвердили також мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зверніть увагу Вінниця, Львів, Київ, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи