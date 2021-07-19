У Львові демонтують радянську зірку з "Марсового поля": мерія готує рішення

У Львові на радянському військовому меморіалі "Марсове поле" хочуть демонтувати орден у вигляді п'ятикутної зірки із серпом та молотом. Наразі міське управління історичного середовища готує рішення на розгляд виконкому Львівської міськради.

Наразі невідомо, коли саме демонтують орден. Перед початком робіт їх повинен погодити виконавчий комітет.

Цікаво Декомунізація на Полтавщині: Рада перейменувала село Голобородька

На "Марсовому полі" планують демонтувати радянську зірку

Громадська організація "Суспільство майбутнього Львів" звернулася до управління історичного середовища ЛМР з проханням демонтувати радянську зірку на військовому меморіалі "Марсове поле". 19 липня ГО отримала відповідь на свій запит. Там мовилось, що міськрада звернулась до державних інститутів, щоб визначити, чи підпадає цей орден під закон "Про декомунізацію".

Виявилось, що таке питання можна вирішити на місцевому рівні. Тож наразі управління історичного середовища та ЛКП "Музей Личаківський цвинтар" готують проєкт рішення виконкому про демонтаж радянської зірки з "Марсового поля".

У пресслужбі ЛМР підтвердили інформацію про наміри мерії демонтувати орден. Однак терміни реалізації цього задуму наразі невідомі.

Відповідь управління історичного середовища ЛМР / Фото "Суспільство майбутнього Львів"

​Зауважте Заборонена історія: чому селище на Донеччині справедливо перейменували в Нью-Йорк

Коротко про "Марсове поле у Львові