Уламок від ворожого снаряду пройшов крізь мозок: 9-річна Софійка пережила надскладну операцію

Маленька Софійка з мамою потрапили під російський обстріл у Миколаєві. Тоді уламок снаряду пройшов крізь мозок дитини. Дівчинка вже перенесла надскладну операцію.

Софійка одужує та вже потроху розмовляє. Самі лікарі називають цю всторію дивом, розповіла радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

Зверніть увагу Різдвяне диво для незламних дітей: у Львові збирають на наркозні станції – як долучитися

Маленька Софійка перенесла надскладну операцію

Дар'я Герасимчук розповіла, що уламок касетного снаряду загарбників пройшов крізь мозок Софійки. Упродовж двох днів дівчинка була в комі.

Пізніше команда нейрохірургів Львівського UNBROKEN Ukraine провела дитині надскладну операцію. Уламок вилучили, а дефект закрили титановою пластиною.

Наразі Софійка вже потроху розмовляє і відновлює тренування, аби якнайшвидше втілити свою найбільшу мрію — виступити на великій сцені,

– підкреслила Дар'я Герасимчук.

Що відомо про історію маленької Софійки

Раніше у Львівській міській раді повідомляли, що Софійка разом з мамою потрапили під російський обстріл 4 квітня у Миколаєві. Уламок від касетного снаряду пройшов понад 11 сантиметрів крізь увесь мозок дівчинки від лобної ділянки до потилиці.

Упродовж двох днів дівчинка перебувала в комі. Весь час її мама Ніна молила Бога лише про одне – аби донька вижила і не втратила спогадів про неї. На щастя, Софійка прийшла до тями і промовила: "Мамочка!".

Далі дівчинку евакуювали до Львова, до Національного реабілітаційного центру "Незламні" на базі Першого медоб'єднання Львова. На дівчинку чекає тривала реабілітація.

Бажаємо маленькій Софійці якомога швидшого одужання і з нетерпінням чекаємо здійснення її мрії.