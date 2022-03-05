У Львові та Харкові повітряна тривога: усім в укриття
5 березня 2022 , 21:05Читать новость на русском
У Львові та Харкові лунають тривожні сирени. Усім місцевим мешканцям потрібно негайно перейти в укриття.
О 20:00 5 березня у Львові почали лунати тривожні сирени. На хвилину пізніше вони пролунали у Харкові.
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Зберігайте спокій та організовано перейдіть в укриття.
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