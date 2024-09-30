У Львові 3-річний хлопчик засунув руку в електром’ясорубку

В приймальне відділення лікарні святого Миколая поступив З-річний хлопчик. Його рука була затиснута в електром’ясорубці.

У Львові дитина засунула руку в електром’ясорубку. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій.

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У Львові рятують хлопчика

Зазначається, що рятувальники отримали повідомлення від медиків.

Вони приїхали до лікарні святого Миколая та за допомогою акумуляторної болгарки розрізали металеву конструкцію м’ясорубки, щоб вивільнити затиснену ручку. Шановні батьки, будьте уважними! Слідкуйте за своєю малечею,

– закликають у ДСНС.

У Львові рятують хлопчика / ДСНС

Нагадаємо, що в Одеській області лікарі врятували життя 11-місячному хлопчику, який упав у вигрібну яму. Зазначається, що він був госпіталізований у важкому стані.