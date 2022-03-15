У більшості областей України – повітряна тривога
15 березня 2022 , 18:19Читать новость на русском
Станом на 18:20 15 березня у більшості областей України лунає повітряна тривога. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги, повідомляє 24 канал. Нехтувати цим правилом – заборонено. Воно рятує життя.
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Повітряна тривога наразі лунає на Черкащині, Тернопільщині, Львівщині, Київщині, Рівненщині, Волині, Тернопільщині та Прикарпатті.
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