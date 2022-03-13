У багатьох регіонах повітряна тривога
Джерело:телеграм-канал "Оповіщення ЦЗ"
На Західній Україні та у Харкові 13 березня оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно піти в укриття.
Інформація про загрозу авіаудару з'явилася приблизно о 11:20.
Важливо Випустили 30 ракет: літаки, що атакували Львівщину, ймовірно, вилетіли із Саратова
Повітряну тривогу оголосили:
- Львові,
- Луцьку,
- Хмельницькому,
- Івано-Франківську,
- Харкові.
Зазначимо, що ніч проти 13 березня була не з легких. Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин. Внаслідок обстрілу 9 людей загинули, ще 57 – отримали травми.
Якщо ви почули сирени, потрібно:
- увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;
- взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;
- швидко та без паніки піти до найближчого укриття.
Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися вдома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до опорних стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.
Денисенко розповів про вибух на Львівщині: дивіться відео