У багатьох регіонах повітряна тривога

На Західній Україні та у Харкові 13 березня оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно піти в укриття.

Інформація про загрозу авіаудару з'явилася приблизно о 11:20.

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Повітряну тривогу оголосили:

Львові,

Луцьку,

Хмельницькому,

Івано-Франківську,

Харкові.

Зазначимо, що ніч проти 13 березня була не з легких. Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин. Внаслідок обстрілу 9 людей загинули, ще 57 – отримали травми.

Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та без паніки піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися вдома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до опорних стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

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