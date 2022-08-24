У Львові та Києві арештували приміщення готелів, які належать російському підприємству

Личаківський районний суд Львова арештував майно, бенефіціарним власником якого є російський політик олександра бабакова. Мовиться про приміщення львівського готелю "Дністер" та київського Premier Palace.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, вартість майна арештованих готелів оцінюють у майже 1 мільярд гривень.

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Крім цього, суд арештував корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 мільйонів гривень. Невдовзі арештоване майно передадуть в управління Агентства з розшуку та управління активами.

Що встановило слідство

За даними слідства, власники компанії, що займається управлінням готелями, підробили офіційні документи та отримали контрольний пакет акцій мережі готелів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтями про :

шахрайство,

службове підроблення.

У прокуратурі не розголошують назви компанії, якій належить мережа готелів, однак за даними джерел ZAXID.NET мовиться про кіпрську компанію Pumori Enterprises Investments Ltd, яку пов'язують з російським політиком олександром бабаковим.

Він перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі і США, та його бізнес-партнерами. Кінцевою бенефіціарною власницею компанії вказана громадянка Франції Наталія Селіванова.

У Львові компанія володіє готелем "Дністер" а в Києві – одним із найстаріших готелів Premier Palace. Загальна площа арештованого майна становить 30 тисяч квадратних метрів.

Як СБУ протидіє ворожим агентам

Днями Служба безпеки України вперше заблокувала гаманець так званого російського "волонтера", який збирав кошти для армії країни-агресорки. На момент блокування на рахунку росіянина там накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті.

А на Півдні ще донедавна діяла агентурна група російського ГРУ, яка коригувала ворожі авіаудари. Одного з учасників вже затримала СБУ. Організатором злочинної групи є жінка з тимчасово окупованого Мелітополя.

На Черкащині СБУ затримала двох мешканців Донецької області. Зрадники передавали ворогу інформацію про розташування систем HIMARS.

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