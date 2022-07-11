Епічна погоня у Львові: кур'єр збив поліцейського та вирішив втекти, але впав з мопеда

У Львові 10 липня кур'єр не зупинився на вимогу мотопатруля. Юнак почав тікати, а потім ще й збив поліцейського.

Інцидент стався на вулиці Кульпарківській. Мотопатруль помітив мопед без номерних знаків, водія попросили зупинитись.

Читайте також "Карбонара" зі смаком сальмонельозу: у Львові масово отруїлися в одному із відомих ресторанів

Почалась погоня

Хлопець проігнорував вказівку і почав втікати. Поліцейські передали орієнтування про втікача колегам. Далі почали переслідування.

Тікаючи, водій неодноразово порушував правила дорожнього руху. Наприклад, виїжджав на тротуар та їхав проти руху.

Збив поліцейського

На вулиці Дорошенка керманич ще й збив велопатрульного. Поліцейського госпіталізували.

Згодом, на вулиці Лесі Українки, водій не впорався з керуванням і впав. Тоді вже 18-річного юнака затримали.



Зрештою, водій впав з мопеда / Фото поліції Львівщини

Що "світить" порушнику

Хлопця затримали. На нього склали протокол щодо невиконання вимог про зупинку та керування транспортним засобом без прав на це.

Крім того, йому інкримінують навмисне заподіяння правоохоронцю тілесних ушкоджень. За це загрожує обмеженням волі до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

Може зацікавити – Львів накрила потужна гроза з градом: відео затоплених вулиць: відео