У Львові на маленьку дитину впало дерево: відео

У парку Горіховий гай нещодавно трапився прикрий інцидент. Під час прогулянки на дитину впало дерево.

У мережі 8 липня з'явилось відео з парку Горіховий гай. Інформація про падіння дерева на дитину була у підписі до ролика.

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На дитину впало дерево у парку

Парк "Горіховий гай" розташований у Франківському районі Львові.

Там, за інформацією очевидців, на дитину впало дерево.

Малюк перебував з людьми, які відпочивали у парку.

Наразі невідомо, які саме травми отримала дитина.

Інформація про інших постраждалих також уточнюється.

18 червня на 7-річного львів'янина під час прогулянки у парку також впало дерево. Хлопчик отримав важкі травми та потрапив у реанімацію.

Дивіться відео з місця події: