У Львові можлива затримка потягів через тривалу тривогу та удари росіян
18 квітня 2022 , 09:53Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Сьогодні вранці, 18 квітня, російські війська обстріляли Львів. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами.
В Укрзалізниці повідомили, що через скупчення поїздів, які очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка їхнього прибуття до вокзалу.
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Наразі залізничники роблять усе, аби зменшити час затримки.
Рух потягів поновлено
Відомо, що внаслідок обстрілів постраждалих серед пасажирів та залізничників, на щастя, немає.
Рух потягів Львовом уже поновлено, а залізниця продовжує свою роботу.
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