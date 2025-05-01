Украв гроші та втік: у Львові чоловік зі зброєю напав на кур'єра

У Львові озброєний чоловік напав на кур'єра служби доставки та вкрав у нього гроші. Поліцейські виявили ймовірного злочинця неподалік місця нападу та затримали його.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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Що відомо про напад на кур'єра у Львові

Правоохоронці отримали повідомлення від постраждалого, на якого на вулиці Зеленій напав чоловік. Він погрожував заявнику предметом, схожим на пістолет, та вкрав 2 тисячі гривень. Після скоєного злочинець втік.

Поліцейські швидко розпочали пошук чоловіка. За деякий час патрульні затримали його. З'ясувалося, що озброєний напад на кур'єра скоїв 30-річний житель Тернопільської області. У нього поліціянти вилучили речові докази, зокрема предмет, схожий на стартовий пістолет.

Поліція затримала чоловіка, який напав на кур'єра у Львові / Фото поліції Львівської області

Дії чоловіка кваліфікували як розбій. Йому може загрожувати до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

За цією справою нині триває досудове розслідування. Невдовзі нападнику мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, у Києві заради розваги інсценував розбійний напад на пункт обміну валют. Хлопець із закритим обличчям зайшов у приміщення та почав погрожувати касиру, що має з собою вибухівку і підірве її, якщо вона не дасть йому 20 тисяч доларів. На місце події приїхали охоронці, які зупинили дії нападника.