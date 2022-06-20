У Львові немає біженців, а є люди, які тимчасово отримали прихисток, – Садовий

Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що у місті немає біженців. Усі, хто переїхав до Львова через війну - ті, хто тимчасово отримав прихисток.

Андрій Садовий наголосив на цьому в Всесвітній день біженців, який відзначають щорічно 20 червня. Міський голова Львова зазначив, що цього дня його багато ЗМІ просили розповісти про те, як живуть біженці у місті.

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У Львові немає біженців

Мер Львова підкреслив – біженців у місті немає. У Львові зараз живуть ті українці, які втікали від війни і знайшли собі у місті тимчасовий притулок.

У Львові є українці, які були змушені втікати від війни і знайшли тут свій тимчасовий прихисток. Вони намагаються жити, адаптуватись, знаходять роботу і повертають собі вкрадене життя. Наскільки це можливо під час війни,

– наголосив Садовий.

Міський голова Львова зазначив, що від початку повномасштабного російського вторгнення через місто пройшли понад 5 мільйонів українців. Частина з них залишилася тут, інша ж – поїхала закордон. Саме останніх можна називати біженцями, як зазначає Садовий.

Андрій Садовий висловив подяку всім містам та країнам, які прийняли наших громадян у такий складний час.

"Війна звузила палітру кольорів до двох – чорного та білого. Наші друзі і сусіди – це точно світла сторона цього світу", – наголосив мер Львова.

Скільки українців виїхали закордон

. Всесвітній день біженців – день, який присвячений тим, хто з тих чи інших причин був змушений покинути свою домівку. Свято створене рішення Генасамблеї ООН у 2001 році на честь 50-ї річниці ухвалення Конвенції про статус біженців. Щоправда, тоді найгострішою була проблема африканських біженців, тому цей день присвячений їм. Однак у тому ж 2001 році Організація африканської єдності погодилася на те, щоб відзначати Всесвітній день біженців та день африканських біженців в один день – 20 червня.

Загалом, за даними ООН на 16 червня 2022 року, з України від 24 лютого виїхали понад 7,7 мільйона громадян. З них майже 2,6 мільйона повернулися додому, а 3,4 мільйона біженців отримали статус тимчасового захисту в Європі.

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