У Львові низка вулиць залишилася без світла: сталися аварії на кількох підстанціях

Низка вулиць Львова тимчасово залишилася без світла. У місті сталися аварії на кількох трансформаторних підстанціях.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

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Що відомо про відключення світла у Львові

У міській раді повідомили, що через аварії на кількох трансформаторних підстанціях частина Шевченківського району та вулиця Зелена в Дублянах тимчасово без світла.

Без електропостачання залишилися мешканці на вулиць Панча, Липи, Чорновола, Лінкольна, Хвильового, Миколайчука, Щурата, Дж. Ленона та інші,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що Львівобленерго вже працює над відновленням та це займе до кількох годин.

Нагадаємо, що тисячі споживачів залишилися без світла в Полтаві 1 червня. Тоді причиною стало аварійне вимкнення лінії електропередач, без світла залишилися 277 юридичних і майже 2,5 тисячі побутових споживачів.