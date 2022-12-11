Через негоду у Львові пошкоджено електромережі: за добу впали 119 дерев

Гілки дерев пошкодили електромережу у 24 місцях. Наслідки негоди ліквідовують аварійні та комунальні служби.

Про це 11 грудня розповіли у Львівській міській раді. За інформацією заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, над розкриженням і вивезенням дерев працюють 24 бригади.

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Крім цього, відновлюють електромережі 2 бригади ЛКП "Львівсвітло", а 1075 двірників посипають і чистять тротуари.

Наслідки негоди у Львові

За інформацією Маруняк, 45 дерев впало на Сихові, 28 дерев у Франківському районі, 17 дерев у Личаківському, 13 дерев у Галицькому, 10 у Шевченківському і 7 у Залізничному районі. Гілки пошкодили 10 автомобілів.

Роботи з ліквідації поривів на електромережі можуть проводити лише після того, як заберуть повалені дерева. Ремонтні бригади "Львівсвітло" працюватимуть до ліквідації всіх пошкоджень, – зазначила заступниця мера.

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Через негоду у Львові перестали курсувати тролейбуси та трамваї. Маруняк розповіла, що працівники ЛКП "Львівелектротранс" станом на 15:30 розчищали контактну мережу трамваїв №6 і №8.

"Трамваї та тролейбуси поки на лінії не виходять. Зараз дощ припинився, то маємо надію, що контактну мережу вдасться почистити від обмерзання", – додала посадовиця.

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