У Львові організували навчання учнів і вчителів щодо поводження зі зброєю та самозахисту

Учнів та вчителів у Львові навчатимуть основ поводження зі зброєю, а також – самозахисту. Перший навчальний курс організували на базі школи № 67.

Деталі повідомила пресслужба Львівської міської ради. У майбутньому відповідні навчання організовуватимуть у всіх районах Львова.

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Навчання проводитимуть викладачі гуртка "Центру військово-патріотичного виховання, самозахисту та домедичної допомоги". Вони розповідатимуть учням та вчителям правила поводження зі зброєю.

Окрім того, на практиці збиратимуть та розбиратимуть автомат та пістолет Макарова. А також – стрілятимуть із пневматичної гвинтівки та проходитимуть основи самозахисту.

Упродовж липня практикуми-семінари відбуватимуться у Залізничному районі. Загалом до занять планують долучити близько 130 людей.

Навчати учнів та педагогів львівських шкіл правилам поводження зі зброєю та самозахисту ми вирішили не чекаючи першого вересня. Проводять його керівники гуртків позашкілля. Згідно з цією програмою, кожного місяця навчання старшокласників та освітян будемо проводити в іншому районі міста,

– мовиться у повідомленні.

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