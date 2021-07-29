Влаштував перегони: у Львові патрульні пішки наздогнали мотоцикліста – відео

11:55

Патрульні помітили мотоцикліста на Рубчака у Львові. Він обганяв авто на пішохідному переході. Поліцейські дали вказівку, щоб чоловік зупинився. Але той не послухав. Згодом правоохоронці все ж наздогнали його.