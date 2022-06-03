У Львові побудують модульні будинки для вагітних жінок
Червоний Хрест України виділить 26 мільйонів гривень на житло для понад 100 вагітних жінок-переселенок у Львові. Гроші підуть на будівництво двох двоповерхових модульних будиночків загальною площею 1300 квадратний метрів.
Про це журналістам 24 каналу повідомили на пресбрифінгу щодо діяльності Червоного Хреста України в умовах війни.
Цікаво "Перший бій показує, що ти – нормальний побратим", – захисниця про оборону Харківщини
Прихисток для вагітних
Наразі профінансовано перший етап – 7,9 мільйонів гривень. За словами генерального директора Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максима Доценка, зараз ведуться також перемовини з іншими обласними державними адміністраціями про будівництва модульних містечок для ВПО.
Це буде декілька областей, де є найбільша потреба в установлені модульних містечок, для розміщення близько 2 – 3 тисяч ВПО,
– наголосив він.
Додамо, що Уряд ухвалив напрацьоване Мінсоцполітики рішення, відповідно до якого Мінсоцполітики разом з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України впровадять додаткові програми грошових виплат для найбільш вразливих груп з числа внутрішньо переміщених осіб.
У Києві відбувся пресбрифінг щодо діяльності Червоного Хреста України в умовах війни / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук
Читайте Сипалася штукатурка, бігали люди і з'явилися поранені, – лікар про жахливі обстріли Харкова
Загалом в рамках додаткових програм, які вже погодили з міжнародними партнерами, додаткові грошові виплати мають отримати 1,7 мільйона людей.
Нагадаємо, що отримати статус ВПО онлайн можуть українці, які вимушено евакуювались з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, до більш безпечних місць України. Після цього вони можуть подати заявку на щомісячну виплату.
Як виглядає Маріуполь: дивіться відео