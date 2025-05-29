У Львові поліцейські затримали іноземця з гранатою, який вчиняв домашнє насильство

Правоохоронці виявили гранату у чоловіка під час перевірки повідомлення про домашнє насильство. Власником виявився іноземець, який тимчасово проживає в українському місті.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

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Що відомо про знахідку правоохоронців у помешканні іноземця

Поліцейські перевіряли повідомлення про домашнє насильство відносно дружини 28 травня, але натрапили на гранату, яку чоловік зберігав у помешканні. 44-річний іноземець тимчасово проживає на вулиці Городницькій у Львові.

Чоловік незаконно зберігав гранату – його затримали / Фото Нацполіції України

Правоохоронці вилучили боєприпас та скерували його на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України,

– розповіли у поліції.

Зловмисник затриманий. Чоловіку повідомили про підозру та склали адміністративний протокол:

Підозра про незаконне поводження зі зброєю , бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Протокол за вчинення домашнього насильства. Це тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до десяти діб.

Поліцейські пояснили, що наразі триває досудове розслідування – правоохоронці встановлюють походження боєприпасу.

У поліції нагадали, що згідно з Законом України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", якщо ви зберігаєте без належних дозволів вогнепальну зброю чи боєприпаси, вам необхідно їх задекларувати

Водночас людина, яка добровільно звернеться у поліцію для декларування знайденої зброї, яка зберігається без відповідного дозволу, не притягуватиметься до кримінальної відповідальності.

До слова, 27 травня чоловік в Оболонському районі Києва кинув навчальну гранату, яка здетонувала біля під'їзду. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.