У Львові помер викладач ЛНУ імені Франка Володимир Косаняк
Джерело:Юридичний факультет ЛНУ імені Франка
Помер викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка Володимир Косаняк. Він працював в університеті протягом багатьох років.
Про смерть Косаняка розповіла пресслужба юридичного факультету ЛНУ. В університеті висловлюють щирі співчуття з приводу смерті викладача.
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Помер багаторічний викладач ЛНУ
У Львові помер викладач ЛНУ Володимир Косаняк. Наразі причина його смерті – невідома.
"Адміністрація та колектив юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка висловлюють глибокий жаль у зв'язку із передчасною смертю багаторічного викладача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Володимира Ярославовича Косаняка", – мовиться у повідомленні.
В ЛНУ висловили щирі співчуття родині, близьким та колегам Косаняка.
Світла пам'ять про Володимира Ярославовича, як про чудову людину й талановитого фахівця завжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять!,
– підсумувала пресслужба юридичного факультету.
Про дату прощання та чину похорону повідомлять згодом.