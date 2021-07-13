У Львові помер викладач ЛНУ імені Франка Володимир Косаняк

Помер викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка Володимир Косаняк. Він працював в університеті протягом багатьох років.

Про смерть Косаняка розповіла пресслужба юридичного факультету ЛНУ. В університеті висловлюють щирі співчуття з приводу смерті викладача.

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Помер багаторічний викладач ЛНУ

У Львові помер викладач ЛНУ Володимир Косаняк. Наразі причина його смерті – невідома.

"Адміністрація та колектив юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка висловлюють глибокий жаль у зв'язку із передчасною смертю багаторічного викладача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Володимира Ярославовича Косаняка", – мовиться у повідомленні.

В ЛНУ висловили щирі співчуття родині, близьким та колегам Косаняка.

Світла пам'ять про Володимира Ярославовича, як про чудову людину й талановитого фахівця завжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять!,

– підсумувала пресслужба юридичного факультету.

Про дату прощання та чину похорону повідомлять згодом.