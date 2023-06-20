У Львові попередньо – влучання в об'єкт критичної інфраструктури: була пожежа
Джерело:Андрій Садовий
Вночі 20 червня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. Попередньо, у Львові є влучання.
На місці влучання виникла пожежа. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Важливо У Києві та області пролунали вибухи: окупанти атакують "Шахедами", працює ППО
Львів атакували дрони-камікадзе
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що цієї ночі дрони атакували місто та область. На жаль, є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає.
Більше інформації, на жаль, поки дати не можемо. Прошу не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загорання,
– наголосив мер.
Нічна атака України 20 червня: все, що відомо
- Приблизно о 5 ранку вибухи у Львові підтвердив мер Андрій Садовий. "Ви ж самі все добре чуєте. У Львові та області – вибухи. Залишайтеся в укритті або хоча б в коридорі", – написав він.
- За інформацією з моніторингових пабліків, на Львівщину "мопеди" пробивалися з Тернопільщини.
- Вибухи лунали й на Хмельниччині. Офіційних повідомлень поки немає.
- Також у Києві пролунали вибухи – ворог атакував столицю "Шахедами".
- Спочатку на півночі столиці пролунали вибухи. У КМВА підтвердили, що працює ППО.
- Гучно було і в області. Там також сили протиповітряної оборони збивали ворожі дрони.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати загрозу.
- Окрім цього, Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога, повідомили у Запорізькій ОВА. Мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.
В ОК "Південь" попереджали про загрозу
Нагадаємо, Наталія Гуменюк повідомляла, що наразі росіяни менше використовують "дрони-камікадзе", тому що очікують на нові постачання. І за кілька днів можуть бути нові масовані атаки.
"Тому що однозначно можна констатувати, що в них є домовленості, є постачання, і є плани продовжувати застосовувати дрони", – заявила вона.
Як правило, на Південь "Шахеди" прилітають зі східного узбережжя Азовського моря і поки що змін цих баз не спостерігається.
До речі, раніше у ніч на 19 червня росіяни випустили по Україні 4 БпЛА "Шахед" зі східного узбережжя Азовського моря. На щастя, сили ППО знищили усі цілі.