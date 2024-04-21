"Дохизувався": у Львові оштрафували водія Porsche, який летів смугою громадського транспорту

У Львові патрульні оштрафували водія Porsche Taycan за порушення правил дорожнього руху. Чоловік хизувався в соцмережах, як вдень на проспекті Чорновола їде смугою громадського транспорту.

Відповідне відео поліцейські побачили в мережі. Порушника вже розшукали. Він отримав постанову.

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Porsche Taycan летів смугою громадського транспорту

Вдень 21 квітня на проспекті Чорновола, водій похизувався в соцмережах, як керуючи Porsche Taycan, здійснює рух смугою громадського транспорту.

Особисто опублікував відео у соцмережах, де порушує ПДР, за що отримав постанову. За вчинки слід відповідати,

– підкреслили в Патрульній поліції.

Також додали, що виявили авто на вулиці Малоголосківській. 28-річного керманича притягнули до відповідальності.

У Львові Porsche їхав смугою громадського транспорту: дивіться відео

"Публікуючи подібні відео, ви подаєте приклад іншим, як робити не можна. Порушення правил дорожнього руху може мати трагічні наслідки. Будьмо свідомими️", – закликали в Патрульній поліції.

До речі, на відео чітко видно, як Porsche стрімко набирає швидкість. На спідометрі навіть 149.

Летів смугою громадського транспорту / Скриншот з відео

У Львові водій порушував ПДР і хизувався цим у тіктоці

Зауважимо, що у вересні 2023 року також у Львові 24-річний водій грубо порушив правила дорожнього руху на Mercedes-Benz 412D.

Відповідне відео він опублікував у мережі.

Патрульні встановили особу порушника, розшукали його та притягнули до відповідальності. Так, на нього винесли об'єднану постанову за кількома статтями.

За рух смугою громадського транспорту передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, штраф – 680 гривень.