"Дохизувався": у Львові оштрафували водія Porsche, який летів смугою громадського транспорту
Джерело:Патрульна поліція Львівської області
У Львові патрульні оштрафували водія Porsche Taycan за порушення правил дорожнього руху. Чоловік хизувався в соцмережах, як вдень на проспекті Чорновола їде смугою громадського транспорту.
Відповідне відео поліцейські побачили в мережі. Порушника вже розшукали. Він отримав постанову.
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Porsche Taycan летів смугою громадського транспорту
Вдень 21 квітня на проспекті Чорновола, водій похизувався в соцмережах, як керуючи Porsche Taycan, здійснює рух смугою громадського транспорту.
Особисто опублікував відео у соцмережах, де порушує ПДР, за що отримав постанову. За вчинки слід відповідати,
– підкреслили в Патрульній поліції.
Також додали, що виявили авто на вулиці Малоголосківській. 28-річного керманича притягнули до відповідальності.
У Львові Porsche їхав смугою громадського транспорту: дивіться відео
"Публікуючи подібні відео, ви подаєте приклад іншим, як робити не можна. Порушення правил дорожнього руху може мати трагічні наслідки. Будьмо свідомими️", – закликали в Патрульній поліції.
До речі, на відео чітко видно, як Porsche стрімко набирає швидкість. На спідометрі навіть 149.
Летів смугою громадського транспорту / Скриншот з відеоКоротка довідка. За рух смугою громадського транспорту передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, штраф – 680 гривень.
У Львові водій порушував ПДР і хизувався цим у тіктоці
- Зауважимо, що у вересні 2023 року також у Львові 24-річний водій грубо порушив правила дорожнього руху на Mercedes-Benz 412D.
- Відповідне відео він опублікував у мережі.
- Патрульні встановили особу порушника, розшукали його та притягнули до відповідальності. Так, на нього винесли об'єднану постанову за кількома статтями.