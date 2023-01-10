У Львові повідомляють про серію замінувань: інформацію підтвердила поліція
10 січня 2023, 10:27Читать новость на русском
Близько 10:00, 10 січня місцеві ЗМІ Львівщини повідомили про мінування державних та торговельних закладів в обласному центрі. Згодом у поліції підтвердили, що це правда, однак розкривати подробиці відмовились.
Речниця Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська дала коментар 24 Каналу, у якому констатувала, що повідомлення про мінування надходили до правоохоронців. Однак наразі невідомо, про які саме заміновані заклади йдеться.
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