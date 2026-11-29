Увечері 29 листопада у Львові пролунали вибухи. Російські військові атакували місто реактивним безпілотником. За попередньою інформацією, ворожу ціль збили.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 19:54. Уже о 20:04 міський голова Андрій Садовий повідомив про ворожий реактивний дрон, який рухався в напрямку Львова.

О 20:07 місцеві телеграм-канали почали повідомляти про вибухи у місті.

Наразі триває дорозвідка. За попередніми даними, російський безпілотник вдалося збити.

Інформація про можливі наслідки атаки та постраждалих уточнюється. Жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

О 20:15 на Львівщині пролунав відбій.

Нагадаємо, що 29 листопада Росія також атакувала Вінниччину. Внаслідок удару загинули чоловік і жінка, ще одна людина зазнала легких травм. Також пошкоджено житловий будинок, біля якого загорілися два мікроавтобуси. Пожежу ліквідували рятувальники.