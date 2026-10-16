У Львові та області пролунали повторні вибухи

Росія продовжує бити безпілотниками по Україні. Вибухи пролунали у Львові та області вранці 16 жовтня.

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

Що відомо про атаку

О 9:10 стало відомо, що російський дрон рухається в напрямку Львова.

Через 5 хвилин у місті пролунали вибухи.

"Чути роботу ППО", – повідомив Андрій Садовий.

Як додали в ОВА, бойовий БпЛА підбили на підльоті до Львова.

Невдовзі після цього пролунав відбій, але згодом тривогу знову оголосили.

Повітряні сили попередили про ще один реактивний БпЛА курсом на Буськ на Львівщині з півночі.

Повторні вибухи у Львові почули о 9:45, передають журналісти 24 Каналу.

Близько 9:57 було гучно втретє.

Які наслідки

Унаслідок падіння уламків російського безпілотника в Дублянах Львівської громади поранено 34-річного чоловіка.

Він отримав осколкове поранення правого стегна.

Постраждалого доправили до лікарні святого Пантелеймона у Львові, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Важливо! Суворо дотримуйтеся правил безпеки та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Атака триває. Де летять російські цілі, можна слідкувати у хронології 24 Каналу.

Нагадаємо, що Росія атакувала Рівне. Відомо про 7 постраждалих та пошкоджені будинки.

Також прогриміли вибухи у Хмельницькому. А в області атаковано нафтобазу, пошкоджено будинки.