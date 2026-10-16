У Львові та області пролунали повторні вибухи
Росія продовжує бити безпілотниками по Україні. Вибухи пролунали у Львові та області вранці 16 жовтня.
Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.
Що відомо про атаку
О 9:10 стало відомо, що російський дрон рухається в напрямку Львова.
Через 5 хвилин у місті пролунали вибухи.
"Чути роботу ППО", – повідомив Андрій Садовий.
Як додали в ОВА, бойовий БпЛА підбили на підльоті до Львова.
Невдовзі після цього пролунав відбій, але згодом тривогу знову оголосили.
Повітряні сили попередили про ще один реактивний БпЛА курсом на Буськ на Львівщині з півночі.
Повторні вибухи у Львові почули о 9:45, передають журналісти 24 Каналу.
Близько 9:57 було гучно втретє.
Які наслідки
Унаслідок падіння уламків російського безпілотника в Дублянах Львівської громади поранено 34-річного чоловіка.
Він отримав осколкове поранення правого стегна.
Постраждалого доправили до лікарні святого Пантелеймона у Львові, де йому надають необхідну медичну допомогу.
Важливо! Суворо дотримуйтеся правил безпеки та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Атака триває. Де летять російські цілі, можна слідкувати у хронології 24 Каналу.
Нагадаємо, що Росія атакувала Рівне. Відомо про 7 постраждалих та пошкоджені будинки.
Також прогриміли вибухи у Хмельницькому. А в області атаковано нафтобазу, пошкоджено будинки.