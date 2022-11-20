У кількох містах Заходу масові "мінування" торгових центрів

Повідомлення про мінування не є чимось незвичним у сучасних реаліях. ЗМІ зазначають, що у торгові центри Львова, Вінниці та Рівного виїхали відповідні служби, аби перевіряти наявність у будівлях вибухівки.

Повідомлення про мінування у жодному разі не можна ігнорувати, оскільки достеменно невідомо, чи є вони правдивими, чи – фейковими. У неділю, 20 листопада, найбільш не пощастило Рівному, оскільки в місті може бути закладена вибухівка аж у трьох торгових центрах.

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У яких містах можуть бути мінування 20 листопада

Торговий центр "Магнус" у Львові, що розташований за адресою вулиця Шпитальна, 1, може бути замінований. Про це пишуть місцеві засоби масової інформації. Також згодом з'явилось повідомлення про замінування ТЦ "Форум" – на місці працюють вибухотехніки, ДСНС та Львівобленерго.



Евакуація людей з ТЦ "Форум"/ Фото "Varta 1"

Телеграм-канали Вінниччини повідомляють про можливу небезпеку у ТЦ "Смол" та "Епіцентр". Відвідувачів евакуювали з приміщень, аби не наражати їх на небезпеку. Окрім того, у Зарванцях, ймовірно, замінували ТЦ "Метро" та "Епіцентр".

повідомляють про можливу небезпеку у ТЦ "Смол" та "Епіцентр". Відвідувачів евакуювали з приміщень, аби не наражати їх на небезпеку. Окрім того, у Зарванцях, ймовірно, замінували ТЦ "Метро" та "Епіцентр". У Рівному вибухотехніки виїхали у такі торгові центри: "Епіцентр", "Злата Плаза" та "Фоззі". Міський голова Третяк зазначає, що наразі ситуація перебуває під контролем спеціальних служб.

Як росіяни замінували Херсонщину

Нещодавно, 11-го листопада, російським окупантам під тиском Збройних Сил довелось тікати з правого берега Херсонщини. Депутат місцевої облради Сергій Хлань розповів, що, залишаючи українські землі, загарбники замінували велику кількість територій. Зокрема, росіяни заклали вибухівку в одній з теплоелектростанцій міста Херсона – внаслідок цього стався вибух.

Варте уваги – чи готують окупанти повторний наступ: дивіться відео