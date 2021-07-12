До львівського аеропорту розпочав курсувати новий автобусний маршрут

12 липня 2021 , 12:39
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Джерело:

"Твоє місто"

У місті запустили новий тимчасовий маршрут до Міжнародного аеропорту "Львів". Він курсуватиме з вулиці Захисників України.

Наразі невідомо, коли нові автобуси припинять курсувати. Про це повідомлять пізніше.

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У Львові запустили автобуси до аеропорту

У Львові запустили новий тимчасовий автобусний маршрут до аеропорту.

Схема руху автобусів:

  • Аеропорт "Львів";
  • вулиця Любінська;
  • вулиця Окружна;
  • вулиця Кульпарківська;
  • вулиця Городоцька;
  • вулиця Шевченка;
  • вулиця Захисників України.

У зворотному напрямку до аеропорту "Львів":

  • вулиця Захисників України;
  • вулиця Городоцька;
  • вулиця Кульпарківська;
  • вулиця Любінська;
  • аеропорт "Львів".
Зауважте! У Львові через перекриття руху транспорту на перетинах вулиць Героїв УПА – Бандери та Антоновича – Бандери відбулися зміни у русі громадського транспорту. Зокрема, тролейбуси №29 наразі не курсують. Цей маршрут об'єднали з маршрутами №22, 23А, 27 та 30. Наразі за цими напрямками курсують лише тролейбуси №22. Вони їздять з "Автовокзалу" на вулиці Стрийській до університету імені Івана Франка.
Автор: Ольга Котів