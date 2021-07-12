До львівського аеропорту розпочав курсувати новий автобусний маршрут
12 липня 2021 , 12:39Читать новость на русском
Джерело:"Твоє місто"
У місті запустили новий тимчасовий маршрут до Міжнародного аеропорту "Львів". Він курсуватиме з вулиці Захисників України.
Наразі невідомо, коли нові автобуси припинять курсувати. Про це повідомлять пізніше.
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У Львові запустили автобуси до аеропорту
У Львові запустили новий тимчасовий автобусний маршрут до аеропорту.
Схема руху автобусів:
- Аеропорт "Львів";
- вулиця Любінська;
- вулиця Окружна;
- вулиця Кульпарківська;
- вулиця Городоцька;
- вулиця Шевченка;
- вулиця Захисників України.
У зворотному напрямку до аеропорту "Львів":
- вулиця Захисників України;
- вулиця Городоцька;
- вулиця Кульпарківська;
- вулиця Любінська;
- аеропорт "Львів".