На Львівщині не змінювали комендантську годину: вона далі з 22:00 до 7:00

1 березня львів'янам прийшли повідомлення від офіційного ДСНС про нібито зміну часових рамок комендантської години. У ЛОДА наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Таке повідомлення прийшло користувачам "Київстару" з адреси DSNS UKR, пише 24 канал. Раніше у ДСНС заявляли, що оперативно інформуватимуть абонентів про ситуацію в нашій державі.

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Повідомлення від ДСНС

У повідомленні від DSNS UKR наголосили, що у період з 20:00 до 7:00 громадянам заборонено перебувати на вулицях. Воно надійшло з офіційного номеру, хоча таких змін не ухвалювали. Встановлюватимуть деталі розсилки та ймовірність зламу.

На фейкове повідомлення вже відреагували у ЛОДА."Сьогодні в мережі з’явилась інформація про запровадження нового часу комендантської години у Львівській області. Але ці повідомлення не відповідають дійсності. Просимо взяти до уваги, що час комендантської години залишається з 22:00 до 06:00", – підкреслили там.

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