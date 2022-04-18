Львів'ян просять лишатися в укриттях і не поширювати фото та відео вибухів

Зранку, 18 квітня у Львові пролунала серія вибухів. Містян закликають не публікувати фото та відео вибухів, а також залишатися в укриттях.

У понеділок, 18 квітня, зранку практично по всій Україні пролунала повітряна тривога. І приблизно через годину пролунала серія вибухів у Львові, передає 24 канал.

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Містян закликають бути відповідальними та не публікувати фотографії і відео з місць вибухів. Також важливо залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя!

За попередньою інформацією, по Львову окупанти завдали 5 прицільних ракетних ударів.

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