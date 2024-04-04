В одній зі шкіл Львова учень розпилив перцевий балончик: троє дітей у лікарні

У Львові учень розпилив у коридорі школи перцевий балончик. Відомо, що внаслідок цього інциденту є постраждалі серед дітей, а деяких навіть госпіталізували до лікарні.

Керівник міського управління освіти Андрій Закалюк розповів, що сьогодні, 4 квітня, у Львові учень 10 класу розпилив у коридорі школи №91, що на вулиці Варшавській, перцевий балончик. Сімом дітям медики надали допомогу та відпустили додому, трьох школярів госпіталізували.

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Дитина розпилила перцевий балончик у школі

Повідомляється, що між третім і четвертим уроком учень 10 класу вийшов на коридор і розпилив перцевий балончик, який він перед тим купив у супермаркеті. Відповідно, коли діти почали виходити на перерву, частина з дітей надихалася цього.

Згодом працівники навчального закладу викликали "швидку" та правоохоронні органи. Загалом до дитячої лікарні святого Миколая доправили 10 дітей. Сімом із них надали необхідну допомогу і відправили додому на амбулаторне лікування.

У Львівській школі учень розпилив перцевий балончик: дивіться відео

Водночас трьох дітей госпіталізували до відділення старшого дитинства лікарні на Орлика. Станом на зараз вдалося сконтактувати з мамою учня, який розпили перцевий балончик на території школи, де перебували діти.

Зараз проводяться розмови з цим учнем. Маємо інформацію, що хлопець проживає разом з мамою, батька немає. Сім'я перебуває у складних життєвих обставинах. Швидше за все він просто хотів зробити це з цікавості. Найімовірніше він не думав, що це буде мати такі наслідки,

– запевнив посадовець.

Управління освіти наразі планує вжити профілактичних заходів, щоб запобігти таким випадкам в школах у майбутньому.

На місці інциденту працюють відповідні служби: дивіться відео

Раніше учениця розпилила сльозогінний газ у школі на Київщині

У Софіївській Борщагівці 27 вересня школярка розпилила сльозогінний газ. Повідомлялося, що 14-річний учень приніс до школи спецзасіб. Під час перерви 13-річна дівчина розпилила його.

За допомогою до медиків тоді звернулося 5 дітей віком 11 – 12 років. Згідно із попереднім діагнозом, була зафіксована подразнююча дія сльозогінного газу. Усім надали допомогу та передали рідним.