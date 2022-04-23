У Львові повернули комендантську годину, але нічних богослужінь таки не буде

Імовірно, російські війська готуються атакувати Україну на Великдень. Адже у них нема такого поняття, як велике релігійне свято.

Тому по всій території України, зокрема у Львівській області, впродовж Великодньої ночі триватиме комендантська година. Крім того, нічних богослужінь не проводитимуть. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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У Львові повернули комендантську годину

Днями стало відомо, що у Великодню ніч з 23 на 24 квітня комендантська година скасовується у Львівській області. Однак вже зараз її вирішили відновити.

Рішення прийняли на тлі нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області.

Ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня,

– заявив Козицький.

Він додав, що надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00. Це означає, що її тривалість скорочено – раніше була до 06:00.

Нічних богослужінь не буде

Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння скасовані й перенесені на вранішні години.

Зауважимо, раніше про це вже повідомляв й міський голова Андрій Садовий. Також він закликав бути пильними та не нехтувати власною безпекою.

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