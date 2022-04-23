У Львові повернули комендантську годину, але нічних богослужінь таки не буде
Джерело:телеграм Максима Козицького
Імовірно, російські війська готуються атакувати Україну на Великдень. Адже у них нема такого поняття, як велике релігійне свято.
Тому по всій території України, зокрема у Львівській області, впродовж Великодньої ночі триватиме комендантська година. Крім того, нічних богослужінь не проводитимуть. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
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У Львові повернули комендантську годину
Днями стало відомо, що у Великодню ніч з 23 на 24 квітня комендантська година скасовується у Львівській області. Однак вже зараз її вирішили відновити.
Рішення прийняли на тлі нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області.
Ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня,
– заявив Козицький.
Він додав, що надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00. Це означає, що її тривалість скорочено – раніше була до 06:00.
Нічних богослужінь не буде
Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння скасовані й перенесені на вранішні години.
Зауважимо, раніше про це вже повідомляв й міський голова Андрій Садовий. Також він закликав бути пильними та не нехтувати власною безпекою.
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