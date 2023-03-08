Роз'їжджав п'яним по центру: у Львові засудили головного інженера Onur
Джерело:ZAXID.NET
Головного інженера компанії "Онур" Шана Ісаджана спіймали у нетверезому стані за кермом. Суд позбавив його водійських прав на один рік.
Личаківський районний суд Львова засудив Шана Ісаджана за керування автомобілем у нетверезому стані. Йому було накладено штраф у розмірі 17 000 гривень та позбавлено водійських прав на один рік.
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Головного інженера Onur спіймали п'яним за кермом ще 22 січня
Згідно з рішенням суду, вночі 22 січня 2023 року Шан Ісаджан керував кросовером Hyundai Santa Fe на перехресті вулиць Зеленої та Дороша, що в центрі Львова, і був у стані алкогольного сп'яніння.
Він був перевірений на наявність алкоголю алкотестером за участю двох свідків, результат показав 0,94 проміле алкоголю.
У рішенні суду зазначено, що Шан Ісаджан народився в Туреччині та працює головним інженером у компанії "Онур Конструкціон Інтернешнл". На засідання суду водій та його адвокат не з'явилися.
Справу розглядав суддя Роман Грицко. Рішення суду може бути оскаржене у відповідному порядку. На постанову ще може бути подана апеляція.
В Україні пропонують дозволити конфісковувати автомобілі в нетверезих водіїв
- У Верховній Раді пропонують збільшити штрафи за водіння у стані алкогольного, наркотичного чи будь-якого іншого сп'яніння та конфісковувати авто на користь Збройних Сил України у разі повторного порушення протягом року.
- Про це йдеться в опублікованому на сайті парламенту проєкті закону №9076 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).
- Ініціаторами законопроєкту є нардепи Артем Дмитрук та Анатолій Бурміч.