У Львові горів модульний будинок для переселенців
- 19 січня у Львові сталася пожежа в двоповерховому модульному будинку для переселенців, вогонь охопив обидва поверхи на площі 70 квадратних метрів.
- Пожежу локалізували о 15:04 і ліквідували о 15:13, участь у гасінні брали 27 рятувальників і 6 одиниць спецтехніки; постраждалих немає.
19 січня у Львові, на вулиці Над Джерелом, сталася пожежа в двоповерховому модульному будинку. У гасінні пожежі брали участь 27 рятувальників та 6 одиниць спеціальної техніки.
Вогонь охопив обидва поверхи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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Що відомо про пожежу у Львові
У Львові, на вулиці Над Джерелом, загорівся двоповерховий модульний будинок. Будівля, розміром 12 на 25 метрів, загорілася близько 14:11. Вогонь швидко поширився, охопивши обидва поверхи на загальній площі приблизно 70 квадратних метрів.
На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників, вдалося локалізувати пожежу вже о 15:04, а повністю ліквідувати її о 15:13. У гасінні вогню брали участь 27 рятувальників, які задіяли 6 одиниць спеціальної техніки.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про причини загоряння не повідомляється.
У модульному будинку у Львові сталася пожежа: фото ДСНС
Нагадаємо, Росія завдала удару по Києву 18 січня, спричинивши пожежу в Шевченківському районі. Там також повибивало вікна і було задимлення в підʼїзді житлового будинку.