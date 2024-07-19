У Львові стріляли в Ірину Фаріон

У Львові на вулиці Масарика вистрілили в Ірину Фаріон. Зараз лікарі борються за її життя. Вона у важкому стані.

Фаріон госпіталізували в критичному стані після того, як невідомий чоловік вистрілив їй у голову.

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Подробиці події

У поліції повідомили, що 19 липня о 19:30 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.

Правоохоронці встановили особу пораненої. Це 60-річна громадська діячка. Правоохоронці не назвали її ім'я, але з власних джерел 24 Каналу стало відомо, що мовиться про Ірину Фаріон.

Жінці стріляли у скроню – її госпіталізували з вогнепальним пораненням голови.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що чоловік, який стріляв, був у рукавичках. А зброя була без глушника. Також вони пишуть, що сусіди останнім часом часто бачили на лавці біля будинку невідомого чоловіка в капелюсі.

Фаріон в реанімації

У Першому медичному об'єднанні Львова розповіли, що близько 20 години до Лікарні Святого Пантелеймона поступила жінка з вогнепальним пораненням. З огляду на медичну таємницю, медики не розкрили її ім'я, однак відомо, що мовиться про Фаріон.

Вони підтвердили, що жінка у важкому стані. Наразі її намагаються реанімувати.

Нині вона перебуває в реанімації. Стан важкий. З огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати ми не можемо,

– повідомили у Першому медичному об'єднанні Львова.

Стрільця розшукує поліція

Злочинець втік з місця події. Правоохоронці повідомили, що у Львові та на території області проводять спеціальну поліцейську операцію. До неї залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця,

– заявили у Нацполіції.

Наразі на місці злочину багато поліції.

На кадрах з місцевих пабліків видно, що правоохоронці обшукують місце стрілянини й "прочісують" місцевість із собаками. Також на фото можна побачити велику калюжу крові.



Місце пострілу в Ірину Фаріон / фото з фейсбуку депутата Ігоря Зінкевича

Мотиви злочину стрільця наразі залишаються невідомими.