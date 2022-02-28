У Львові створили Координаційний штаб Меджлісу та кримський підрозділ тероборони

Меджліс кримськотатарського народу звернувся із заявою в якій закликає визнати Росію державою-терористом, а її військово-політичне керівництво – міжнародними злочинцями.

Відповідну заяву поширила Верховна Рада України.

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Заява Меджлісу кримськотатарського народу

Вже четверту добу, війська Росії бомбардують українські міста, аеропорти, руйнують інфраструктурні об'єкти та комунікації, житлові будівлі, розстрілюють автомашини та автобуси з мирними людьми.

Нападу зазнають усі області України, найбільш масовані та руйнівні удари наносяться по Києву, Харкову, Дніпру, Маріуполю, Одесі та іншим містам України. При обстрілах міст використовуються реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети. Для розширеного вторгнення, Росія використовує українські території, окуповані нею у 2014 році – Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, окремі райони Донбасу.

У лавах Збройних Сил України та в підрозділах територіальної оборони разом із представниками різних національностей свій громадянський обов'язок виконують і кримські татари,

– йдеться у звернені.

Крім того, вони висловили подяку ЗСУ та Володимиру Зеленському.

Меджліс кримськотатарського народу переформатував свою роботу

Зараз члени Меджлісу кримськотатарського народу, які здійснюють свою діяльність на материковій частині території України, перебувають у різних регіонах та великих містах України, включаючи Київ та Львів, де вони виконують свої функції та обов'язки.

У Львові створено Координаційний штаб Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема,