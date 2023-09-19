50 мобільних груп для збиття "Шахедів": у Львові готуються до нових майбутніх атак

Після нічної атаки росіян ударними дронами типу "Шахед" по Львову, у місті заговорили про можливі рішення, які допоможуть ефективніше протистояти ворогу. Зокрема, в регіоні хочуть створити 50 мобільних груп для збиття дронів-камікадзе.

Військова адміністрація регіону уже звернулась до місцевих підприємців за допомогою. Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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За його словами, взимку очікуються масовані атаки російськими дронами-камікадзе. Тож для протидії їм, планують створити спеціальні мобільні групи для "полювання" на ударні безпілотники окупаційних військ, які намагаються поцілити по об'єктах на території області.

50 мобільних груп

Зі слів Козицького, в області працюватиме 50 мобільних груп, які протидіятимуть російським атакам. Поки що в ОВА працюють над планом щодо їхнього створення і збирають гроші у спеціальний фонд. Їх перераховують представники бізнесу, до яких звернулась Львівська ОВА.

Наразі обласна влада співпрацює з Повітряним командуванням "Захід" та Теробороною: їм намагаються допомогти, прогнозуючи потужні повітряні атаки росіян в осінньо-зимовий період.

"Допоможемо зробити все можливе, щоб мешканці Львівщини були у безпеці", – зазначив Максим Козицький.

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