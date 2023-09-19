50 мобільних груп для збиття "Шахедів": у Львові готуються до нових майбутніх атак
Після нічної атаки росіян ударними дронами типу "Шахед" по Львову, у місті заговорили про можливі рішення, які допоможуть ефективніше протистояти ворогу. Зокрема, в регіоні хочуть створити 50 мобільних груп для збиття дронів-камікадзе.
Військова адміністрація регіону уже звернулась до місцевих підприємців за допомогою. Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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За його словами, взимку очікуються масовані атаки російськими дронами-камікадзе. Тож для протидії їм, планують створити спеціальні мобільні групи для "полювання" на ударні безпілотники окупаційних військ, які намагаються поцілити по об'єктах на території області.
50 мобільних груп
Зі слів Козицького, в області працюватиме 50 мобільних груп, які протидіятимуть російським атакам. Поки що в ОВА працюють над планом щодо їхнього створення і збирають гроші у спеціальний фонд. Їх перераховують представники бізнесу, до яких звернулась Львівська ОВА.
Наразі обласна влада співпрацює з Повітряним командуванням "Захід" та Теробороною: їм намагаються допомогти, прогнозуючи потужні повітряні атаки росіян в осінньо-зимовий період.
"Допоможемо зробити все можливе, щоб мешканці Львівщини були у безпеці", – зазначив Максим Козицький.
Головне про атаку на Львів
- В ніч проти 19 вересня Росія атакувала Львів "Шахедами", під ударом опинились промислові склади: окрім складу "Карітас-Спес"росіяни влучили у ще два складських приміщення: склади з вікнами та побутовою хімією.
- За словами мера Львова Андрія Садового, масштаби пожежі були досить серйозними, а якщо говорити про збитки, то мова не про десятки, а сотні мільйони гривень.
- На жаль, з-під завалів дістали тіла двох людей, одна із них у важкому стані.
- На регіон летіли 18 безпілотників, сили протиповітряної оборони збили 15, зокрема сім над Львівською областю.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 30 ударних дронів – знищено 27.