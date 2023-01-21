У Львові усім охочим пропонують потопити крейсер "Москва": потішне відео

Попри жахливу воєнну реальність українці не втрачають свого духу та гумору. І разом з тим не забувають про подвиги захисників, які щодня виганяють окупантів все далі.

Так, у львівському Музеї науки встановили цікавий акваріумний експонат. Він присвячений ледь не найвідомішому кораблю Росії.

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У Львові можна потопити "Москву"

Саме тому кораблю, при згадці якого у голові зразу виникає уже крилата фраза, що на початку повномасштабної війни, зокрема, також підтримувала бойовий дух.

Тепер же кожен охочий може своїми руками потопити цей крейсер, як раніше біля Зміїного це зробили наші захисники. Подейкують, що на дію цього експонату можна дивитися вічно.

Зазначимо, що користувачам сподобався цей експонат. Вони стали поширювати у соцмережах потішне відео з ним.

Тож кожен охочий підняти собі настрій, може потопити "Москву" у Львові у будь-який день тижня на вулиці Стрийській, 200а з 10:00 до 20:00.

"Російський військовий корабель, іди ….": відео

Зазначимо, що люди у телеграм-каналах в захваті від такої ідеї, а деякі для наочності пропонують туди запустити ще рибок та встановити моряків з хліба для них.