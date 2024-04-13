У Львові вперше відбулася резиденція ідей для дружин та чоловіків міських голів
Джерело:Львівська міська рада
У Львові відбулась "Резиденції ідей", на яку приїхали дружини міських голів з Куп'янська, Скадовська, Сарн, Моршина, Стрия та Нового Яричева. Вони протягом двох днів ознайомлювались із соціальними, медичними та культурними проєктами міста.
Програма тривала 9 та 10 квітня 2024 року. Її презентувала дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова.
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Як у Львові відбулась резиденція для дружин та чоловіків міських голів
Шестеро дружин міських голів Харківщини, Херсонщини, Рівненщини та Львівщини за два дні у Львові відвідали:
- центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело",
- містечко тимчасового проживання переселенців "Маріяполіс",
- реабілітаційний центр Unbroken,
- центр "Незламні матусі",
- мистецькі осередки Jam Factory Art Center, "Я Галерея Львів", Львівський муніципальний мистецький центр.
Екскурсію містом їм провів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Зокрема, розповів про впровадження проєктів для людей з інвалідністю.
Дружина міського голови тимчасово окупованого Скадовська Тетяна Яковлєва в перший день окупації з дітьми виїхала на українську територію. Олександр Яковлєв два місяці ще був у місті, поки була можливість підтримувати громаду. Наразі вони два роки живуть у Львові.
Попри те, що ми зараз у Львові, ми все одно перебуваємо у своїй бульбашці. Тож завдяки резиденції я побачила інші перспективи та чудових жінок. Я розумію, що після нашої перемоги та після повернення додому потрібно працювати й з психологами, і з людьми, які залишилися зараз в окупації. Я вже планую долучатися до різних проєктів. Невдовзі ми відкриваємо у Львові офіс Херсонщини – Херсон незламний,
– розповіла дружина мера Скадовська.
Як відбулась резиденція ідей / Фото Львівської міської ради
Дружина Андрія Садового зауважила, що роль жінки не менш важлива.
"Мені здається, що у нас все вдалося. Жінки задоволені, в мене також розкриваються нові горизонти, з'являються нові ідеї та думки. Зокрема про Куп'янськ, як місто за 10 кілометрів від фронту, або про Сарни, чи про Скадовськ, який в окупації. А ці жінки переживають все це разом зі своїми чоловіками й, можливо, вони мають якусь ідею, яку хочуть проштовхнути, але не мають в собі впевненості, і ми можемо стати опорою одна одній", – розповіла Катерина Кіт-Садова.
Що відомо про "Резиденцію ідей"
- Перші резиденції ідей почали організовувати у Львові у січні 2022 року на запит українських громад. За декілька місяців після повномасштабного вторгнення проєкт відновив роботу.
- Це перша резиденція, яка відбулась для дружин міських голів. Проєкт організували в межах програми Cities 4 Cities. Її Львівська міськрада почала разом з асоціацією місцевого самоврядування Швеції та містом Зіндельфінге, що у Німеччині.
- До речі, загалом у резиденції ідей вже взяли участь 219 мерів та управлінців міст. Окрім того, у місті провели Львівський форум муніципального партнерства, у якому взяли участь чисельні донори та партнери.