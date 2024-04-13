У Львові вперше відбулася резиденція ідей для дружин та чоловіків міських голів

У Львові відбулась "Резиденції ідей", на яку приїхали дружини міських голів з Куп'янська, Скадовська, Сарн, Моршина, Стрия та Нового Яричева. Вони протягом двох днів ознайомлювались із соціальними, медичними та культурними проєктами міста.

Програма тривала 9 та 10 квітня 2024 року. Її презентувала дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова.

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Як у Львові відбулась резиденція для дружин та чоловіків міських голів

Шестеро дружин міських голів Харківщини, Херсонщини, Рівненщини та Львівщини за два дні у Львові відвідали:

центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело",

містечко тимчасового проживання переселенців "Маріяполіс",

реабілітаційний центр Unbroken,

центр "Незламні матусі",

мистецькі осередки Jam Factory Art Center, "Я Галерея Львів", Львівський муніципальний мистецький центр.

Екскурсію містом їм провів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Зокрема, розповів про впровадження проєктів для людей з інвалідністю.

Дружина міського голови тимчасово окупованого Скадовська Тетяна Яковлєва в перший день окупації з дітьми виїхала на українську територію. Олександр Яковлєв два місяці ще був у місті, поки була можливість підтримувати громаду. Наразі вони два роки живуть у Львові.

Попри те, що ми зараз у Львові, ми все одно перебуваємо у своїй бульбашці. Тож завдяки резиденції я побачила інші перспективи та чудових жінок. Я розумію, що після нашої перемоги та після повернення додому потрібно працювати й з психологами, і з людьми, які залишилися зараз в окупації. Я вже планую долучатися до різних проєктів. Невдовзі ми відкриваємо у Львові офіс Херсонщини – Херсон незламний,

– розповіла дружина мера Скадовська.

Як відбулась резиденція ідей / Фото Львівської міської ради



Дружина Андрія Садового зауважила, що роль жінки не менш важлива.

"Мені здається, що у нас все вдалося. Жінки задоволені, в мене також розкриваються нові горизонти, з'являються нові ідеї та думки. Зокрема про Куп'янськ, як місто за 10 кілометрів від фронту, або про Сарни, чи про Скадовськ, який в окупації. А ці жінки переживають все це разом зі своїми чоловіками й, можливо, вони мають якусь ідею, яку хочуть проштовхнути, але не мають в собі впевненості, і ми можемо стати опорою одна одній", – розповіла Катерина Кіт-Садова.

Що відомо про "Резиденцію ідей"