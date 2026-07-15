Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про інцидент та реакцію на нього омбудсмена?

У соціальних мережах та медіа поширили відео, на яких, імовірно, військовослужбовець Львівського ОТЦК та СП застосував фізичний вплив щодо жінки під час заходів з оповіщення.

На кадрах видно, як працівники поліції відтягнули жінку від чоловіка. Згодом, застосувавши силу, чоловік у військовій формі притиснув жінку до стіни.

Ці кадри прокоментував Дмитро Лубінець, заявивши, що якщо ці обставини підтвердяться, вони потребують належної правової оцінки.

Застосування сили щодо цивільних осіб не може залишатися без перевірки, незалежно від того, за яких обставин це сталося. Саме тому мій Представник у Львівській області Тарас Подвірний направив офіційні запити до Львівського обласного ТЦК та СП та Територіального управління ДБР у Львові,

– наголосив омбудсмен.

Зокрема, Лубінець вимагає надати повну інформацію про обставини події, правові підстави можливого застосування фізичного впливу, участь працівників поліції, а також повідомити, чи призначено службове розслідування.

"Кожен випадок можливого застосування сили під час мобілізаційних заходів повинен бути ретельно досліджений. Лише відкритість, законність та невідворотність відповідальності у разі порушень можуть забезпечити довіру суспільства до мобілізаційних процесів", – зауважив уповноважений ВР з прав людини.

У центрі Львова військовослужбовець ТЦК міг душити жінку / Відео з фейсбуку Дмитра Лубінця (18+)

Дмитро Лубінець підкреслив, що Україна потребує мобілізації, щоб захищатися від російської агресії, але "це не означає, що закон можна відкладати вбік".

Права людини, повага до гідності та законність мають залишатися безумовними принципами навіть в умовах воєнного стану,

– резюмував омбудсмен.

Що кажуть про інцидент у Львівському ОТЦК та СП та поліції?

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 15 липня заявили, що за фактом інциденту вже призначено службову перевірку. Таким чином хочуть повністю з'ясувати обставини події.

Наразі триває встановлення всіх фактів та надається правова оцінка діям осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде ухвалено відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства,

– йдеться у повідомленні.

У ТЦК також попросили громадян до завершення службової перевірки утриматися від будь-яких передчасних висновків та дочекатися результатів розслідування.

У поліції Львівської області, своєю чергою, повідомили, що подія сталась 14 липня близько 14:25 на вулиці Куліша. Правоохоронці розпочали провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження 26-річної громадянки.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи строком до двохсот годин, або виправні роботи строк до одного року. Триває досудове розслідування", – резюмували у поліції.