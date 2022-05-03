У Львові внаслідок атаки росіян пошкоджені 2 електропідстанції, – Садовий

Ракетними ударами у Львові окупанти пошкодили дві електропідстанції. Через це у частині міста немає світла.

Відповідну інформацію повідомив мер міста Андрій Садовий. Про це стало відомо орієнтовно о 21:07 3 травня.

Зауважте Вінниця, Львів, Київ, Одеса, Дніпропетровщина та Кіровоградщина: по Україні лунають вибухи

У Львові обстріли ворога пошкодили 2 електропідстанції

Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції,

– написав Андрій Садовий.

Саме тому в частині міста немає електроенергії. Натомість глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що ворог пошкодив три електричні підстанції.

Також пресслужба Укрзалізниці попередила, що низка поїздів прямуватиме із затримкою. Зокрема – затримали поїзди на під'їзді до Львова.

Коротко про атаку окупантів на регіони України

Ввечері 3 травня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.

Згодом під час тривоги вибухи пролунали у Львові, Києві, Вінниці, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Попередньо відомо, що у Вінниці пролунали два вибухи. Там спрацювала наша ППО. Наразі уламки ракет шукають. Людей закликають не публікувати фото та відео з місць атак.

Дивіться також – Ракетні обстріли України | Вибухи у Львові, Вінниці, Одесі, Київщині та Кіровоградщині: відео