У Львові внаслідок атаки росіян пошкоджені 2 електропідстанції, – Садовий
3 травня 2022 , 21:08Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
Ракетними ударами у Львові окупанти пошкодили дві електропідстанції. Через це у частині міста немає світла.
Відповідну інформацію повідомив мер міста Андрій Садовий. Про це стало відомо орієнтовно о 21:07 3 травня.
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У Львові обстріли ворога пошкодили 2 електропідстанції
Внаслідок ракетного удару пошкоджено дві електропідстанції,
– написав Андрій Садовий.
Саме тому в частині міста немає електроенергії. Натомість глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що ворог пошкодив три електричні підстанції.
Також пресслужба Укрзалізниці попередила, що низка поїздів прямуватиме із затримкою. Зокрема – затримали поїзди на під'їзді до Львова.
Коротко про атаку окупантів на регіони України
- Ввечері 3 травня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Людей закликали перебувати в укриттях.
- Згодом під час тривоги вибухи пролунали у Львові, Києві, Вінниці, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
- Попередньо відомо, що у Вінниці пролунали два вибухи. Там спрацювала наша ППО. Наразі уламки ракет шукають. Людей закликають не публікувати фото та відео з місць атак.
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