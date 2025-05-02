Загибель жінки в ліфті: у Львові оголосили підозру голові ОСББ і електромеханіку

У квітні 2023 року в одному з будинків у Шевченківському районі Львова у ліфті загинула жінка. Правоохоронці оголосили підозру голові ОСББ і електромеханіку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

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Підозрювані порушили правила безпеки

За даними слідства, через порушення підозрюваними правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою у квітні 2023 року загинула 47-річна жінка.

Так, через незадовільний технічний стан ліфта під час користування не спрацювали вимикачі руху дверей кабіни. Це призвело до затискання тіла потерпілої. На жаль, унаслідок отриманих травм жінка померла на місці.

Жінка загинула у ліфті / Фото прокуратури

Правоохоронці встановили, що у 2019 ОСББ, яке обслуговує цей будинок, і комунальне підприємство уклали договір підряду. Останнє зобов'язувалося проводити технічне обслуговування, ремонт ліфтів і диспетчерських систем.

Згідно з договором, електромеханік підприємства був відповідальним за справний стан цього ліфта. Тоді як голова ОСББ – зобов'язаний забезпечити зберігання та експлуатацію відповідно до положень чинного законодавства.

Жінка загинула через незадовільний стан ліфта / Фото прокуратури

Попри те, що 2019 – 2020 роках були виявлені порушення і згідно з висновком експертизи заборонено експлуатацію ліфта, ним продовжували користуватися. Зокрема, після закінчення зазначеного у паспорті терміну роботи, без проведеного позачергового техогляду або обстеження, а також без дозволу на його подальшу експлуатацію й за наявності несправностей, які впливали на його безпечну роботу.

У прокуратурі наголосили, що відсутність контролю з боку уповноважених посадових осіб й електротехнічного персоналу за станом ліфта і невжиття заходів для підтримання його роботи у працездатному стані, призвело до смерті жительки цього будинку.

Наразі розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Зверніть увагу! Голові ОСББ й електромеханіку інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (частина 2 статті 272 Кримінального кодексу).



Якщо їхню вину доведуть, – загрожує до 5 років обмеження волі або 8 до 8 років в'язниці, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.