У Львові започатковують проєкт “Незламні” для будівництва національного реабілітаційного центру

Сьогодні, 24 травня, минає 3 місяці з початку повномасштабної війни Росії в Україні. Міський голова Львова Андрій Садовий підбив підсумки цього періоду та поділився планами на найближчий час.

Через Львів пройшли 5 мільйонів переселенців

Він зауважив, що з початку війни 24 лютого через Львів пройшли 5 мільйонів українців, які були змушені втікати від російського агресора. Серед них – ті, хто залишилися у місті, та ті, для кого Львів став проміжним пунктом та місцем тимчасової зупинки.

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За словами Садового, мешканці Київської та Харківської областей, які вимушено перебували у Львові, за останній місяць почали повертатися додому. А от жителі Луганської та Донецької областей продовжують прибувати на евакуаційних потягах. Наразі у Львові мешкають близько 150 тисяч переселенців.

200 установ Львова досі є прихистками для тих, хто покинув рідну домівку. Окрім того, вже працюють 3 модульні містечка, де можуть жити понад 1000 людей.

У Львові побудують національний реабілітаційний центр

Очільник міста зауважив, що у лікарнях Львова зараз лікуються більше ніж 1000 пацієнтів з гарячих точок. Серед них є люди з мінно-вибуховими травмами, які залишилися без кінцівок. Часто у пацієнтів немає рідних та близьких, які могли б опікуватися ними.

У співпраці з закордонними клініками ми відправляємо поранених на лікування закордон. Але ці ресурси теж є обмеженими. Наші люди мають залишатись і проходити реабілітацію тут, в Україні,

– розповів Андрій Садовий.

Саме тому у Львові започатковують великий проєкт "Незламні", у рамках якого відбудеться будівництво національного реабілітаційного центру. Робота над ним триває вже більше ніж місяць. Місцева влада поставила перед собою завдання створити центр, якому немає аналогів у світі, а тому – шукає партнерів та просить про якісну експертизу.

Планується, що у центрі робитимуть протезування, проводитимуть реабілітацію та соціалізацію, а також надаватимуть психологічну підтримку, яка зараз так необхідна величезній кількості українців.

Як зауважив міський голова, "Незламні" – це великий краудфандинговий проєкт. Офіційно він стартуватиме 10 червня та розпочнеться з великої конференції партнерів. У ній візьмуть участь фонди та посольства, які вже погодилися співпрацювати.

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