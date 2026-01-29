У Львові запустили режим підготовки до надзвичайної ситуації

Влада Львова розпочала режим підготовки до надзвичайної ситуації. Жителів міста також закликали запастися базовими продуктами, питною водою та ліками.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

До чого готуються у Львові?

Андрій Садовий пояснив, що він не передбачатиме ракетні обстріли та не коментуватиме гучні заяви про "енергетичне перемир'я". Водночас вже на ці вихідні синоптики прогнозують морози: вони можуть бути сильнішими за попередні.

Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст,

– написав мер Львова.

Саме тому у Львові запровадили режим підготовки до надзвичайної ситуації. За словами Садового, усі комунальні служби мають чіткі інструкції, однак важливо, щоб підготувалися і мешканці.