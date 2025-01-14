Ним виявився 17-річний студент одного з місцевих ВНЗ, Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Львівської області та поліцію Львівської області.

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Що відомо про вбивство пенсіонерки

Згідно з оприлюдненою інформацією, у понеділок, 13 січня, орієнтовно о 22:00 правоохоронцям зателефонували мешканці будинку та повідомили, що бачили, як за пів години до того невідомий з вулиці забіг у квартиру сусідки, а через деякий час утік.

Після цього у квартирі знайшли тіло 76-річної сусідки з численними травмами голови. Правоохоронці уточнюють, що радше за все, нападник завдав постраждалій численних ударів по голові, ймовірно, стільцем та кухонним молотком.

Зазначається, що після цього схожого за орієнтуванням хлопця, який мав порваний одяг та плями бурого кольору на обличчі, руках і одязі, поліція помітила під час обстеження прилеглої території. Правоохоронці негайно затримали ймовірного вбивцю.

Особу затриманого встановлено – ним виявився студент одного з львівських вищих навчальних закладів, 17-річний уродженець Кіровоградської області. На момент вчинення злочину він перебував в неадекватному стані,

– кажуть у поліції.

Важливо. Згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Наразі триває досудове розслідування.