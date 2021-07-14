У Львові затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол: фото

Львівські правоохоронці 13 липня затримали 45-річного іноземця. Чоловік перебував у міжнародному розшуку.

Зловмисника затримали на вулиці Генерала Чупринки. Його вже передали співробітникам Інтерполу.

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Поліція затримала іноземця, якого шукав Інтерпол

Оперативники кримінальної поліції на вулиці Генерала Чупринки 13 липня затримали 45-річного іноземця.

Він перебував у міжнародному розшуку.

Затриманого підозрюють в участі у збройному пограбуванні, вчиненому на території його країни.

Однак наразі невідомо, громадянином якої країни є чоловік.

Львівські правоохоронці передали іноземця співробітникам Інтерполу.

В болгарському аеропорту 7 липня затримали львівського "злодія в законі" Андрія Недзельського, більш відомого як "Нєдєля". Його підозрюють у вбивстві іншого кримінального авторитета.



У Львові затримали іноземця, якого шукав Інтерпол / Фото поліції Львівщини