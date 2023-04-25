Погрожував вбити та переслідував: у Львові чоловік напав на жінку в парку – що кажуть у поліції

Анна Коган звернулася до журналістів 24 Каналу, аби її історія набрала розголосу. Дівчина стверджує, що її побив невідомий чоловік на вулиці, ба більше, почав погрожувати та переслідувати.

24 Канал звернувся за офіційним коментарем до поліції, а також опитав свідків інциденту.

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Що відомо про конфлікт

За словами Анни, вона з чоловіком сиділи на плетеній гойдалці близько 14:00 16 квітня на дитячому майданчику. До них підійшла жінка та сказала поступитися місцем для її дитини.

Анна сказала, аби жінка зачекала декілька хвилин, оскільки гойдалка була розхитана. "Тоді вона почала сваритись, мовляв, чого вона має чекати та що ми не маємо право знаходитись на майданчику", – розповіла дівчина.

Потім, за словами дівчини, до них підійшов незнайомий чоловік. Він почав лаятись, принижувати, погрожувати вбивством та наказувати "звалити", розповідає Анна.

Я злякалась і втиснулася в гойдалку, спитала: "Хто ви такий?". Тоді він замахнувся і вдарив мене ногою по статевих органах, продовжуючи принижувати та погрожувати. В мене стався шок і я заклякла. Тоді він вдарив мене ще два рази, почав шарпати за плечі та руки,

– розповіла дівчина.

Потім чоловік Анни відвів нападника, і вони почали розмовляти. Він запитував нападника, яке він має право бити його дружину, і чому не дасть їм спокою.

"Нападник у відповідь погрожував, що він "покаже фокус і ми зникнемо", принижував та погрожував скалічити й убити", – зазначила Анна.

Анна запитала жінку, що просила поступитися місцем, чи це її чоловік. Вона відповіла: "Ні, але я його підтримую, він все правильно робить". "Пенсіонери, які сиділи поруч, теж висловили підтримку: сказали, що теж би нас "забили", – розповідає дівчина.



Фото ймовірного нападника / Фото надане 24 Каналу

Кривдник почав переслідувати

Анна наголосила на тому, що вона та її чоловік були тверезі. Вони здавали аналіз крові для слідства. Вона зазначила, що на гойдалці нічого не розпивали, не галасували, а гойдалися і читали книжку.

Коли нападник взявся за мого чоловіка, я викликала поліцію і почала знімати його на відео. Він це помітив, вдарив мого чоловіка і пішов на мене. Він пограбував мене: вихопив з рук телефон, попрямував далі і почав ним користуватись,

– сказала Анна.

Зловмисник не міг розблокувати телефон, тож зламав його та викинув в траву, говорить дівчина.

Кривдник вдарив чоловіка Анни: відео

Анна з чоловіком підібрали телефон і попрямували в інший бік, вони хотіли в безпечному місці дочекатись поки приїде поліція.

"Але грабіжник не дав цього зробити: він почав мене переслідувати. Весь час погрожував скалічити та вбити, лаяв мене, казав, що ми зникнемо", – каже постраждала.



Кривдник зламав телефон / Фото надане 24 Каналу

Зловмисника зупинив військовий

Дівчина прискорила крок. Вона постукала в кіоск з кавою, щоб там сховатись.

"Тоді мені допоміг військовий, який зупинив грабіжника і почав з ним розмовляти. Той казав, що ми правопорушники, і намагався обійти військового, ображаючи мене. Навколо нас зібрався натовп – тільки тоді грабіжник полишив нас, але кричав услід, що мене "згноять", що він знайде мене і я зникну", – розповіла Анна.

Вона викликала повторно поліцію вже з дому, оскільки їй було лячно лишатися на вулиці.

Анастасія Бишовець працює баристою, в тому кіоску, куди зверталася Анна за допомогою. Вона розповіла, що дівчина почала стукати у двері та просила, аби її впустили в середину.

Анастасія взагалі не розуміла, що відбувається, та для чого Анні потрібно зайти в середину. Вона хотіла відкрити віконце, аби запитати, що сталося. "Але вона вже побігла, бо за нею гнався якийсь чоловік", – розповіла бариста.

Що кажуть у поліції

24 Канал звернувся за офіційним коментарем до Головного управління національної поліції у Львівській області. Там підтвердили звернення Анни.

У поліції повідомили також те, що особу зловмисника встановлено. За даними правоохоронців, це львів'янин 1976 року народження. Там додали, що наразі триває слідство.

Також у поліції заявили, що згідно з даними експертизи, ушкоджень на тілі дівчини не виявлено.

Анна нам у коментарі розповіла, що факт побиття – підтверджував травматолог і призначив лікування.



Офіційне підтвердження травматолога / Фото надане 24 Каналу​