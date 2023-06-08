Львів'янку звинуватили у нетверезому водінні: вона довела, що пила сироп від кашлю

У Львові суд закрив провадження щодо жінки, яку патрульні зупинили за керування у стані алкогольного сп’яніння. Вона довела, що була за кермом під дією сиропу від кашлю.

Шевченківський районний суд Львова не побачив у діях жінки правопорушення, яку патрульні зупинили у стані алкогольного сп'яніння. Вона змогла довести, що була за кермом під дією сиропу від кашлю, до складу якого входить спирт.

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Що відомо про інцидент

14 січня 2023 року у Львові патрульні зупинили автомобіль Range Rover на вулиці Липинського, 50. За даними патрульних, водійка була у стані алкогольного сп’яніння і це підтвердив драгер-тест. Тому на порушницю склали протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП.

У суді жінка свою провину повністю заперечувала і стверджувала, що в той день не вживала алкоголь. Вона також показала призначення лікаря, у якому він їй виписав ліки від кашлю, які містять етанол. Також у призначення був вказаний діагноз – "гострий бронхіт".

Проти жінки відкрита не одна справа за керування авто в нетверезому стані

Лікар призначив 2 сиропи від кашлю відомої марки. В одному з них міститься 20% етанолу, а у другому – 3,85% етанолу.

Після вживання спиртовмісних ліків керувати автомобілем не забороняється. Суддя Шевченківського райсуду Олег Ковальчук погодився, що водійка не перебувала у стані сп'яніння й не побачив у її діях правопорушення і закрив справу. Проте цю постанову ще можна оскаржити в апеляції.

Але цікаво, що проти цієї жінки відкрита ще одна справа через керування у стані сп’яніння. Другу справу розглядає Пустомитівський районний суд Львівської області.