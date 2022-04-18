У Львові змінили маршрути громадського транспорту через авіаудари

18 квітня 2022 , 09:49
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Андрій Садовий в телеграмі

Росіяни нанесли 5 ракетних ударів по Львову. Через це в місті змінили маршрути громадського транспорту.

Транспорт курсуватиме зміненими маршрутами тимчасово. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Які саме автобуси курсуватимуть за зміненим маршрутом

Маршрут 47а до мікрорайону Рясне поїде через Брюховичі;

Маршрут 10, 16, 32 скоротили до перехрестя Городоцька – Кульпарківська;

Маршрут 51 через вулицю Антоновича і Героїв Упа;

Зупинили маршрути 6а, 11, 17 і тролейбусний маршрут 32.

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Автор: Оксана Княжик